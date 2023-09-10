Ангелина Мельникова: будто бы третье дыхание в гимнастике открылось

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что хотела завершить карьеру ещё в 17 лет, но после Кубка России всё изменилось.
«После этих соревнований у меня будто бы третье дыхание в гимнастике открылось.
У меня в карьере был момент, когда я хотела закончить. Тогда мне было 17, я была серебряным призёром ОИ, всё надоело. Но потом как будто ожила к 19 годам, и моя гимнастика полетела наверх, было круто.
В данный период, учитывая все новости и отсутствие стартов, я снова стала допускать мысли о том, что надо бы развиваться в другой сфере и потихоньку уходить.
Но после этих соревнований, из-за невероятной свободы в своей гимнастике, из-за любви зрителя ко мне, из-за удовольствия от выступлений я стала понимать, что я тут ещё надолго. Так что третий этап в моей карьере начинается, добро пожаловать», — написала Мельникова в соцсетях.
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