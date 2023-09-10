Гарри Каспаров* неудачно провёл 2-й игровой день на турнире по шахматам Фишера

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) продолжает выступление на традиционном ежегодном турнире по шахматам Фишера Champions Showdown.

Второй игровой день для Каспарова сложился неудачно: он потерпел поражения от второго номера мирового рейтинга, американца Фабиано Каруаны и ещё одного американца Джеффери Сюна. При этом Гарри удалось сыграть вничью с новый лидером соревнований, представителем США Левоном Ароняном (15-й номер мирового рейтинга).

По итогам второго игрового дня Каспаров с первой строчки общего рейтинга турнира опустился на шестую.

Напомним, турнир проходит в один круг с контролем 20 минут на партию и 5 секунд добавления на ход. Призовой фонд соревнований — $ 150 тыс. Победитель получит $ 37,5 тыс., за второе место полагается $ 25 тыс., за третье — $ 20 тысяч.