«Красный яр» одолел московскую «Славу» в 5-м туре Чемпионата России по регби
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«Красный яр» одержал непростую победу со счётом 24:17 над московской «Славой» в 5-м туре PARI Чемпионата России по регби, который проходит в Красноярске.
После этой победы красноярский клуб делит первое место турнирной таблицы с 12-кратным чемпионом России «Енисеем-СТМ». У обеих команд по 16 очков. Тройку замыкает пензенский «Локомотив» (13 баллов).
Регби. Чемпионат России. 5-й тур
«Красный яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва) — 24:17 (14:5).
Попытки: Товмасян (21), Гриценко (31), Сутидзе (56) – Юбер (5), Березовский (42), Почечуев (64);
Реализации: Таумалоло (22, 32, 58) – Годлюк (65);
Штрафные: Таумалоло (80) – нет.
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