«Красный яр» одолел московскую «Славу» в 5-м туре Чемпионата России по регби

«Красный яр» одержал непростую победу со счётом 24:17 над московской «Славой» в 5-м туре PARI Чемпионата России по регби, который проходит в Красноярске.

После этой победы красноярский клуб делит первое место турнирной таблицы с 12-кратным чемпионом России «Енисеем-СТМ». У обеих команд по 16 очков. Тройку замыкает пензенский «Локомотив» (13 баллов).

Регби. Чемпионат России. 5-й тур

«Красный яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва) — 24:17 (14:5).

Попытки: Товмасян (21), Гриценко (31), Сутидзе (56) – Юбер (5), Березовский (42), Почечуев (64);

Реализации: Таумалоло (22, 32, 58) – Годлюк (65);

Штрафные: Таумалоло (80) – нет.