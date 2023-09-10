«Возможно, займусь садоводством». Мо Фарах о завершении карьеры

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции Мо Фарах провёл забег на полумарафоне Great North Run, ставший последним в его карьере.
40-летний бегун заявил о планах на завершение карьеры в начале 2023 года. На апрельском Лондонском марафоне Фарах финишировал девятым, что только убедило спортсмена в его намерениях. Забег, состоявшийся 10 сентября, Фарах закончил четвёртым. По окончании марафона спортсмен поблагодарил собравшихся зрителей воздушным поцелуем. «Без толпы я бы не справился. На последних двух милях я пытался осознать это, взаимодействовать с толпой и просто наслаждаться этим, потому что больше этого не повторится. Было так трудно сдержать слезы», — сказал Фарах Daily Mail.
На вопрос о том, чем он займётся по завершении карьеры, Мо Фарах ответил с ухмылкой. «Отвезу детей в школу, а потом посижу дома и выпью чашку чая. Может быть, я даже немного займусь садоводством», сообщил спортсмен в интервью.
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