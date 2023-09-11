Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии

На панельной дискуссии «Спортивный Дальний», проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о давлении, которое Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает на Олимпийский совет Азии после приглашения российских спортсменов на Азиатские игры.

«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают всё, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет», — цитирует Левитина ТАСС.

Напомним, в июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала предложение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Азиатских играх. В сентябре в МОК заявили, что участие россиян и белорусов в Азиатских играх невозможно.