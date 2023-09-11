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Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к призовым участников Олимпиады

Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к призовым участников Олимпиады
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил приравнять победителей Всемирных игр дружбы к призёрам Олимпийских игр и обеспечить их соответствующими выплатами. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на сессии «Спортивный Дальний», проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Всё возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займёт призовое место, он тоже получит выплаты как призёр Олимпиады», — цитирует Левитина «Матч ТВ».

Первые в истории Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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