Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к призовым участников Олимпиады

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил приравнять победителей Всемирных игр дружбы к призёрам Олимпийских игр и обеспечить их соответствующими выплатами. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на сессии «Спортивный Дальний», проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Всё возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займёт призовое место, он тоже получит выплаты как призёр Олимпиады», — цитирует Левитина «Матч ТВ».
Первые в истории Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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