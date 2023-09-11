Президент ФГР Шишкарёв: нас попросили не приезжать

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал решение Международной федерации гандбола (IHF) отозвать приглашение на свой конгресс у Федерации гандбола России.
«На этой неделе состоится конгресс IHF, у нас было приглашение, планировали отправить гендиректора ФГР и одного из заместителей. В пятницу получили звонок, нас попросили не приезжать. Пять стран поставили ультиматум: если Россия приедет, будут бойкотировать. С украинцами у нас более нейтральные отношения, они бы не стали возражать, но прибалтийские друзья и Польша выступили с ультиматумом», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Напомним, в 2022 году IHF отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях, лишив россиян шансов на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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