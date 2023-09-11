«Кристалл» — обладатель Суперкубка России по мини-футболу среди женских команд
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10 сентября в Нижнем Новгороде в ФОК «Мещерский» состоялся матч за Суперкубок России по мини-футболу среди женских команд. Важно отметить, что мини-футбольный Суперкубок среди женщин разыгрывается впервые в истории.
В матче за трофей приняли участие чемпион России по мини-футболу среди женщин «Кристалл» (Санкт-Петербург) и обладатель Кубка страны «Норманочка» (Нижний Новгород).
«Кристалл» открыл счёт на 15-й минуте благодаря голу Ксении Ольковой. В следующей атаке счёт сравняла Фернанда. Затем гости вышли вперёд благодаря голу Яны Садаковой. Преимущество укрепилось после автогола Александры Самородовой, а точку в матче поставила Виктория Лебедева. Итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу «Кристалла».
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