Глава World Rowing: спорт должен оставаться инструментом в установлении мира и диалога

Глава Международной федерации гребного спорта (World Rowing) Жан-Кристоф Роллан высказался о недопустимости вмешательства политиков в спортивную сферу. Об этом он заявил, выступая на конгрессе организации.

«Спорт должен оставаться инструментом в установлении мира, диалога и примирения, мы не должны позволять политикам и правительствам решать, будут ли спортсмены участвовать в международных соревнованиях, именно по этой причине политизация спорта неприемлема. В то время как решение об участии в Олимпиаде в Париже в 2024 году ещё не принято, правительства некоторых стран Европы критикуют даже попытку задуматься над определением соответствующих условий права на участие спортсменов, которые не несут ответственности за военные действия. Появились угрозы применения бойкотов, которые никогда не решали ничего, они только лишали спортсменов их мечты», — цитирует Роллана ТАСС.

На завершившемся 10 сентября в Белграде чемпионате мира по гребле принимали участие три российских спортсмена, имеющие нейтральный статус. Это Кира Ювченко, Александр Вязовкин и паралимпиец Алмаз Шарафиев, все они выбыли из борьбы за медали, не отобравшись в финальные заезды.