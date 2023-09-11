Андрей Родионенко: никто из российских гимнастов не согласится с критериями МОК

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. По словам специалиста, эти критерии должны быть пересмотрены.
«Это нечестная игра, она отражается на наших с ними взаимоотношениях. Мы не будем склонять голову, мы сильны, самостоятельны, независимы и будем отстаивать свои принципы. Вопрос в том, что с оскорбительными критериями, которые рекомендовал МОК в конце марта, возможности выступать у нас не будет. Никто из ФСГР и российских гимнастов не согласится на эти критерии. Не думаю, что что-то изменится. Нам изначально отказали в командном первенстве, а в спортивной гимнастике это половина всех соревнований, отсюда всё начинается», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
Напомним, в июле исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) решил допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
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