Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре подозревается в совращении ученицы

В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре подозревается в совращении ученицы
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний житель Пятигорска обвиняется в совращении семилетней девочки. По информации из Сети, в конце августа в центре AlexKinesip, где занятия ведёт 31-летний тренер по оздоровительной физкультуре, во время одной из тренировок мастер проявил нездоровый интерес к своей семилетней подопечной и совершил развратные действия интимного характера. Девочка обо всём рассказала маме, та обратилась в полицию, утверждается в телеграм-канале SHOT.

Мужчина работает персональным тренером в собственном оздоровительном центре в Пятигорске. На сайте центра указано, что там проходят реабилитацию после инсульта, лечат сколиоз, артроз и вальгусную деформацию.

По данным телеграм-канала, сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Тренеру грозит до 20 лет колонии.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android