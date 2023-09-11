В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре подозревается в совращении ученицы

31-летний житель Пятигорска обвиняется в совращении семилетней девочки. По информации из Сети, в конце августа в центре AlexKinesip, где занятия ведёт 31-летний тренер по оздоровительной физкультуре, во время одной из тренировок мастер проявил нездоровый интерес к своей семилетней подопечной и совершил развратные действия интимного характера. Девочка обо всём рассказала маме, та обратилась в полицию, утверждается в телеграм-канале SHOT.

Мужчина работает персональным тренером в собственном оздоровительном центре в Пятигорске. На сайте центра указано, что там проходят реабилитацию после инсульта, лечат сколиоз, артроз и вальгусную деформацию.

По данным телеграм-канала, сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Тренеру грозит до 20 лет колонии.