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Светлана Ромашина стала первым послом Всемирных игр дружбы

Светлана Ромашина стала первым послом Всемирных игр дружбы
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Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила в ходе сессии «Спортивный Дальний» на Восточном экономическом форуме в новом для себя качестве. В понедельник, 11 сентября, Ромашина была представлена в качестве первого посла Всемирных игр дружбы.

«Я общаюсь со многими спортсменами, и кажется, что боевой дух падает. Но все держатся молодцом, тренируются и верят в лучшее. И Игры дружбы — это начало нашего светлого будущего», — цитирует Ромашину «РИА Новости Спорт».

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. На данный момент программа Игр включает в себя 25 видов спорта.

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