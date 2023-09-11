Крамник — о Ниманне: происходили странные вещи

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник рассказал о странностях, происходивших во время онлайн-партий с американцем Хансом Ниманном на Chess.com. Первую Крамник проиграл, а во второй Ниманн сдался после того, как его оппонент подставился под мат.
«Я зашел на Chess.com и удивился, что Ханс предложил мне сыграть. Я хотел попробовать, потому что понимаю, что он прошёл через трудный период. Может, он хочет начать новую жизнь.
Мы начали играть, и в течение партии было несколько моментов, из-за которых я почувствовал себя некомфортно. В том смысле, что его игра была очень необычна в некоторых ходах и особенно в том, что касается контроля времени.
Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре всё было наоборот. Под конец партии я чувствовал, что не совсем уверен, если вы понимаете, о чём я. Происходили какие-то странные вещи.
Я решил прекратить партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – сказал Крамник на YouTube-канале Levitov Chess World.
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