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Болельщица подверглась групповому изнасилованию во время Кубка мира по регби

Болельщица подверглась групповому изнасилованию во время Кубка мира по регби
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В Бордо, предположительно, в ночь с воскресенья на понедельник была изнасилована 37-летняя болельщица сборной Ирландии по регби. В данный момент трое мужчин находятся в розыске, сообщает RMC Sport.

Около 12:15 по местному времени жители обратились в полицию с сообщением о нападении на гражданку Ирландии, которая приехала на Кубок мира по регби, чтобы поддержать свою национальную команду. По первым данным, болельщица подверглась сексуальному насилию в нескольких метрах от квартиры, которую она снимала в центре города.

Ирландские полицейские были собраны на месте происшествия, чтобы помочь жертве и собрать необходимую информацию. Женщина заявила следователям о насилии со стороны трёх мужчин, которые впоследствии сбежали.

Расследование незамедлительно началось и было передано сотрудникам полиции безопасности департамента Жиронды. Были взяты биологические образцы для дальнейшей экспертизы. В данный момент изучаются записи камер видеонаблюдения для установления местоположения подозреваемых.

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