Олег Матыцин: международные спортивные организации поймут бесперспективность санкций

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, находясь во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), высказал мнение о том, что в скором времени международные спортивные организации поймут, что применение санкций к российским спортсменам не является для них перспективным.
«Бесконечного ничего не бывает, я думаю, что и международные спортивные организации поймут бесперспективность такого санкционного режима. Но нам нельзя это время терять, нам ни в коем случае нельзя ждать, пока там что-то изменится. Мы сами страна, которая определяет политику, в частности в мире спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Также министр отметил, что России следует изучить опыт прошлого, научиться применять в спортивной сфере успешные практики времён Советского Союза.
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