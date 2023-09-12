Фабиано Каруана вышел в четвертьфинал Speed Chess Championship

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана вышел в четвертьфинал турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. В 1/8 финала, прошедшей 11 сентября, вице-чемпион мира 2018 года оказался сильнее Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан) со счётом 13,5:10,5.

12 сентября на турнире, проходящем в онлайн-формате, состоятся ещё две встречи 1/8 финала. В 14:30 мск сразятся Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия), а в 19:00 мск 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен, отказавшийся от титула, сыграет против Видита Сантоша Гуджрати из Индии.

Турнир по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023 проходит с 4 по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.