Фабиано Каруана вышел в четвертьфинал Speed Chess Championship
Поделиться
Американский гроссмейстер Фабиано Каруана вышел в четвертьфинал турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. В 1/8 финала, прошедшей 11 сентября, вице-чемпион мира 2018 года оказался сильнее Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан) со счётом 13,5:10,5.
12 сентября на турнире, проходящем в онлайн-формате, состоятся ещё две встречи 1/8 финала. В 14:30 мск сразятся Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия), а в 19:00 мск 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен, отказавшийся от титула, сыграет против Видита Сантоша Гуджрати из Индии.
Турнир по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023 проходит с 4 по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
10:06
-
09:51
-
09:38
-
09:23
- 11 сентября 2023
-
23:15
-
19:42
-
18:21
-
18:13
-
16:56
-
16:14
-
14:19
-
13:56
-
13:48
-
13:22
-
13:09
-
12:47
-
11:11
-
10:44
-
10:28
-
09:59
-
09:44
-
09:37
-
09:33
-
09:19
-
00:20
- 10 сентября 2023
-
23:42
-
21:35
-
21:07
-
19:16
-
19:07
-
16:22
-
16:16
-
15:56
-
14:39
-
14:24
Партнерский контент