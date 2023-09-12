Владимир Путин: будем создавать альтернативные возможности для российских спортсменов

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна будет защищать интересы своих спортсменов, а также создавать альтернативные возможности для них в условиях отстранения от международных соревнований.

«Мы будем в следующем году проводить Игры дружбы. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать… Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять ещё и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские атлеты не допущены на большинство международных турниров из-за ситуации на Украине.