Экс-глава МИД Австрии: позвольте российским спортсменам заниматься своим делом

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась мнением о том, что организаторы международных мероприятий в сфере спорта, культуры и других, не должны оказывать никакого политического давления на россиян, присутствующих на этих мероприятиях. Об этом Кнайсль заявила на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«И я могу лишь попросить: пожалуйста, позвольте российским спортсменам, деятелям культуры жить своей жизнью, заниматься своим делом и не оказывать на них никакого политического давления. Сейчас они находятся под огромным давлением, и это очень жестокое отношение со стороны организаторов многих европейских мероприятий, директоров соревнований, оргкомитетов и так далее. Особенно тяжело, когда ты молодой спортсмен и у тебя не так много времени, когда ты можешь быть на пике формы. Век спортсмена слишком короток, и через четыре года может быть уже поздно», — цитирует Кнайсль ТАСС.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
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