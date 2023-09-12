Тарасова: россияне на Олимпиаде без декларации? Доверимся Матыцину в последний раз

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта России Олега Матыцина, который ранее допустил участие российских спортсменов в Олимпийских играх без подписания деклараций о нейтралитете.

«Будем вместе с министром спорта надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, её никто не будет подписывать. Не знаю, кто и где про это говорит. Но, наверное, Матыцин больше знает, поэтому надо ему довериться в первый и последний раз», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже (Франция) состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены отстранены от большинства соревнований из-за ситуации на Украине.