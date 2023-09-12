Гарри Каспаров* третий с конца на турнире по шахматам Фишера

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) завершил выступление на традиционном ежегодном турнире по шахматам Фишера Champions Showdown на восьмой позиции.

В турнире участвовало десять шахматистов. Каспаров захватил лидерство после первого дня соревнований, затем неудачно отыграл второй день, опустившись на шестую строчку турнирной таблицы и завершил выступления на восьмом месте. Победителем турнира стал американский шахматист армянского происхождения Самуэль Севян.

Турнир проходил в один круг с контролем 20 минут на партию и 5 секунд добавления на ход. Призовой фонд соревнований — $ 150 тыс. Победитель соревнований получил $ 37,5 тыс.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.