Гарри Каспаров* третий с конца на турнире по шахматам Фишера

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) завершил выступление на традиционном ежегодном турнире по шахматам Фишера Champions Showdown на восьмой позиции.
В турнире участвовало десять шахматистов. Каспаров захватил лидерство после первого дня соревнований, затем неудачно отыграл второй день, опустившись на шестую строчку турнирной таблицы и завершил выступления на восьмом месте. Победителем турнира стал американский шахматист армянского происхождения Самуэль Севян.
Турнир проходил в один круг с контролем 20 минут на партию и 5 секунд добавления на ход. Призовой фонд соревнований — $ 150 тыс. Победитель соревнований получил $ 37,5 тыс.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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