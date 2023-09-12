В МОК объяснили отсутствие Позднякова в списке комиссии по олимпийской программе

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему в списке комиссии по олимпийской программе 2023 года отсутствует имя президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Состав комиссий МОК ежегодно пересматривается и адаптируется, что является стандартным процессом. В рамках этого процесса было решено не включать господина Позднякова в состав программной комиссии на 2023 год», — приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС.

Комиссия МОК по олимпийской программе занимается анализом программ летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК. Исключение Позднякова стало единственным изменением в составе этой комиссии.