Союз конькобежцев России согласовал переход Голубевой и Силаевой в сборную Казахстана

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) согласовал переход призёра чемпионата мира по конькобежному спорту Елизаветы Голубевой и чемпионки России Кристины Силаевой в национальную команду Казахстана, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, карантин на переход составит 24 месяца. Отсчёт срока карантина начинается с 3 июля 2023 года.

Напомним, 26-летняя Голубева — чемпионка мира среди юниоров в многоборье (2016), чемпионка Европы в командном спринте (2018). В прошлом сезоне 26-летняя спортсменка завоевала четыре медали чемпионата России. 23-летняя Силаева является действующей чемпионкой страны на дистанции 500 м.

Российские спортсмены отстранены от большинства соревнований из-за ситуации на Украине.