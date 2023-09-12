Союз конькобежцев России согласовал переход Голубевой и Силаевой в сборную Казахстана
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Исполком Союза конькобежцев России (СКР) согласовал переход призёра чемпионата мира по конькобежному спорту Елизаветы Голубевой и чемпионки России Кристины Силаевой в национальную команду Казахстана, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, карантин на переход составит 24 месяца. Отсчёт срока карантина начинается с 3 июля 2023 года.
Напомним, 26-летняя Голубева — чемпионка мира среди юниоров в многоборье (2016), чемпионка Европы в командном спринте (2018). В прошлом сезоне 26-летняя спортсменка завоевала четыре медали чемпионата России. 23-летняя Силаева является действующей чемпионкой страны на дистанции 500 м.
Российские спортсмены отстранены от большинства соревнований из-за ситуации на Украине.
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