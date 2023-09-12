Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Захарова: меры к российским атлетам не отражают отношение всех людей Запада

Мария Захарова: меры к российским атлетам не отражают отношение всех людей Запада
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что меры, применяемые к российским спортсменам со стороны международных спортивных федераций, не отражают отношение обычных жителей западных стран к этим атлетам.

«Те меры, которые принимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим атлетам. Они вступают в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены и ощущают принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран. Это идёт вразрез, противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США — лучшее тому свидетельство», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Материалы по теме
«Миром правит политика». Глава МОК честно рассказал, почему Россию не пускают на Олимпиаду
«Миром правит политика». Глава МОК честно рассказал, почему Россию не пускают на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android