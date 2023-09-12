Мария Захарова: меры к российским атлетам не отражают отношение всех людей Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что меры, применяемые к российским спортсменам со стороны международных спортивных федераций, не отражают отношение обычных жителей западных стран к этим атлетам.
«Те меры, которые принимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим атлетам. Они вступают в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены и ощущают принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран. Это идёт вразрез, противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США — лучшее тому свидетельство», — приводит слова Захаровой ТАСС.
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