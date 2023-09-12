Ронни О'Салливан с победы начал защиту титула на Shanghai Masters

Английский снукерист Ронни О'Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, успешно стартовал на пригласительном турнире Shanghai Masters, где защищает титул.

В матче второго круга соревнований О'Салливан обыграл Али Картера со счётом 6:3. Ранее по медицинским причинам О'Салливан отказался от участия в Championship League и снялся с квалификации турнира European Masters.

Shanghai Masters, который проходит с 11 по 17 сентября, — первый турнир WST в материковом Китае с 2019 года. Всего в соревнованиях участвуют 24 игрока, включая снукеристов из топ-16 мирового рейтинга. Все матчи вплоть до четвертьфинала включительно проходят до шести побед, полуфиналы – до десяти, а финал – до 11.

О'Салливан пытается выиграть этот турнир в четвёртый раз подряд. Главный приз для победителя в этом году составляет 210 тыс. фунтов стерлингов, а весь призовой фонд – 825 тыс. фунтов.