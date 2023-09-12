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Ирина Винер: неважно, где выступать, всегда выступаем как на Олимпийских играх

Ирина Винер: неважно, где выступать, всегда выступаем как на Олимпийских играх
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о целях своих подопечных на Всемирных играх дружбы и Играх стран БРИКС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, а Первые летние Всемирные игры дружбы — в сентябре 2024 года.

«Сейчас мы получили информацию о соревнованиях Игры дружбы, и очень довольны, что появилась возможность выступать на крупных соревнованиях без политических ограничений. Мы готовимся очень серьёзно. Да, если нас допустят к международным соревнованиям, мы будем участвовать, но без излишнего энтузиазма, что мы выступим на Олимпиаде. Нам неважно, где выступать — в клубных соревнованиях или на международных площадках, потому что мы всегда выступаем как на Олимпийских играх.

Для нас каждые соревнования важны. Как и для настоящего артиста неважно — в сельском клубе он поёт или на большой сцене. Мы будем выступать, будем тренироваться и держать форму. Посмотрите, в какой великолепной форме спортсмены и спортсменки, выступающие на наших концертах-спектаклях. Выступают взрослые, юниоры, дети старшего и младшего возрастов. Выступают блестяще и профессионально, показывают, что Россия была, есть и будет!» — приводит слова Винер ТАСС.

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