Российским легкоатлетам, не получившим нейтральный статус в 2022 году, вернут деньги

Спортсменам, чьи заявки на получение нейтрального статуса в 2022 году не были рассмотрены Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), вернут средства, которые они заплатили при подаче заявки, сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Соответствующий договор был заключён между ВФЛА и World Athletics.

В 2022 году российские легкоатлеты, как и другие отечественные спортсмены не имели возможности выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Однако запросы на нейтральные статусы были подготовлены и отправлены, так как на тот момент ВФЛА ещё не была восстановлена в правах.

В списке спортсменов, которым будут возвращены деньги, 57 человек. Среди них Екатерина Конева, Максим Афонин, Сергей Шубенков, Сергей Широбоков, Данил Цыплаков, Михаил Акименко и другие.