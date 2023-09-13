Вингегор посвятил победу на этапе «‎Вуэльты»‎ лучшему другу, попавшему в аварию

26-летний датский велогонщик Йонас Вингегор эмоционально отреагировал на победу на испанском этапе «Вуэльты». Вингегор посвятил победу лучшему другу и товарищу по команде Натану ван Хойдонку, который недавно пострадал в автокатастрофе в Бельгии. Во время финиша Йонас не сдержал эмоций и пересекал линию со слезами на глазах.
«Я просто счастлив, что выиграл сегодня. Утром мы получили ужасные новости. Сегодня я хотел победить ради своего лучшего друга. Я просто хочу насладиться этим моментом и не думать об этом», – сказал датчанин. Вингегор и его товарищ по команде сообщили Eurosport, что ван Хойдонк «пришёл в себя» в больнице после того, как во время гонки получил новость о победе по командному радио.
«К счастью, сейчас есть хорошие новости о его состоянии, это большое облегчение для меня и команды, и мы надеемся, что он скоро поправится», — добавил Вингегор.
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