Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Jumbo-Visma: ван Хойдонк находится в сознании, его состояние не является критическим

Jumbo-Visma: ван Хойдонк находится в сознании, его состояние не является критическим
Комментарии

Голландская шоссейная велокоманда Jumbo-Visma, за которую выступает попавший в автокатастрофу 27-летний велогонщик Натан ван Хойдонк, сообщила, что в настоящий момент он находится в сознании и его состояние не является критическим.

Ранее появились слухи о критическом состоянии Натана после автомобильной аварии, в которую он попал в Бельгии в результате плохого самочувствия. Информация о том, что велогонщик находится в сознании, поступила сразу после победы его лучшего друга на этапе «‎Вуэльты»‎.

В своём заявлении Jumbo-Visma добавила, что ван Хойдонк будет направлен на дополнительные анализы для обнаружения причины плохого самочувствия спортсмена, которое привело к автокатастрофе из шести машин.

Материалы по теме
Велогонщик Натан ван Хойдонк‎ находится в критическом состоянии после аварии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android