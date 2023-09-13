Jumbo-Visma: ван Хойдонк находится в сознании, его состояние не является критическим
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Голландская шоссейная велокоманда Jumbo-Visma, за которую выступает попавший в автокатастрофу 27-летний велогонщик Натан ван Хойдонк, сообщила, что в настоящий момент он находится в сознании и его состояние не является критическим.
Ранее появились слухи о критическом состоянии Натана после автомобильной аварии, в которую он попал в Бельгии в результате плохого самочувствия. Информация о том, что велогонщик находится в сознании, поступила сразу после победы его лучшего друга на этапе «Вуэльты».
В своём заявлении Jumbo-Visma добавила, что ван Хойдонк будет направлен на дополнительные анализы для обнаружения причины плохого самочувствия спортсмена, которое привело к автокатастрофе из шести машин.
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