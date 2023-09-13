Регистрируйтесь на детский спортивный квиз «Чемпионата»
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«Чемпионат» приглашает юных участников на детский спортивный квиз, который пройдёт 16 сентября в яркой локации «СберПрайм Веранда» – это пространство для подписчиков СберПрайм, в которое можно попасть бесплатно и провести время на разных занятиях и мастер-классах. Подписку можно оформить на входе прямо перед началом квиза.
Квиз состоит из пяти захватывающих раундов с интересными вопросами, которые подготовила команда «Квиз Плюс».
Победителей ждут подарки от «Чемпионата» и издательства «Бомбора».
Встречаемся 16 сентября в парке «Ходынское поле». Начало в 14:00, сбор гостей в 13:30. Рекомендуемый возраст участников от 8 до 13 лет.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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