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Регбист сборной Англии Том Карри дисквалифицирован на два матча

Регбист сборной Англии Том Карри дисквалифицирован на два матча
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12 сентября дисциплинарный комитет World Rugby рассмотрел эпизод с красной карточкой, показанной Тому Карри в матче Кубка мира по регби со сборной Аргентины, который закончился со счётом 27:10 в пользу англичан.

Сам Карри признал вину в том, что действовал опасно, и согласился с судейским вердиктом. Приняв это во внимание, комиссия максимально смягчила наказание для игрока и дисквалифицировала Тома Карри на три недели. «Причём третья неделя бана обнулится, если игрок пройдёт специальный курс World Rugby, на который Карри, к слову, уже записался», — пишет Rugger.

Таким образом, Карри пропустит матчи со сборными Японии и Чили и в случае успешного прохождения курса вернётся на поле к игре с Самоа.

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