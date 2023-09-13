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Чемпионка Франции по настольному теннису Мария Тайлакова продолжит выступать за «Метц»

Чемпионка Франции по настольному теннису Мария Тайлакова продолжит выступать за «Метц»
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Член сборной России по настольному теннису Мария Тайлакова сообщила, что продолжит выступать за «Метц» в следующем сезоне.

«Я очень рада, что у меня была возможность играть во Франции. Там сильный чемпионат, игра там компенсирует нехватку международных соревнований. Своим выступлением в этом году я довольна, мне удавалось обыгрывать соперниц из топ-50 мирового рейтинга. В следующем году я снова буду там играть. На следующий сезон у нас задача выступить не хуже, чем в предыдущем», — приводит слова Тайлаковой ТАСС.

Напомним, в 2017 году Тайлакова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в составе национальной команды России. В прошлом сезоне спортсменка вместе с «Метцем» стала чемпионкой Франции и вышла в финал Лиги чемпионов. В текущем году 22-летняя Тайлакова завоевала титул чемпионки России в командном и смешанном парном разрядах и стала серебряным призёром в женском одиночном турнире.

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