Олег Матыцин: мы не можем без духовной поддержки развивать отечественный спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на пленарном заседании Всероссийского форума «Вера и спорт», проходящего в городе Кемерово, где заявил о необходимости духовной поддержки в спортивной сфере.

Также в Кемерове с 12 по 16 сентября проходят I Всероссийские игры святого благоверного князя Александра Невского. 600 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в баскетболе, самбо, мини-футболе, шахматах и комплексе ГТО.

«Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт. Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство. Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижения наших спортсменов», — цитирует Матыцина ТАСС.