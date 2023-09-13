Сборная Финляндии снялась с ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

Сборная Финляндии не примет участия в чемпионате мира по командной гимнастике, который пройдёт в Казахстане с 24 по 26 ноября, из за допуска команд из России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации гимнастики Финляндии. Ранее от участия в соревнованиях отказалась команда Эстонии.
Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG) воздержалась от принятия решения о допуске российских и белорусских команд на соревнования, оставив это на усмотрение принимающей соревнования стороны. В свою очередь, Казахстан, являющийся страной-хозяйкой соревнований, в отношении россиян или белорусов санкций не вводил.
«Мы активно влияли на лиц, принимающих решения в международной ассоциации, но нам ничего не осталось, кроме как отказаться от участия в соревнованиях. Эта ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к турниру», — заявила представитель Ассоциации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.
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