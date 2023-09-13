Велогонщик из Нидерландов Кредер перенёс сердечный приступ

Велокоманда Cofidis сообщила, что гонщик из Нидерландов Уэсли Кредер досрочно завершил сезон из-за перенесённого две недели назад сердечного приступа. Сейчас ситуация находится под контролем, но его будущее как профессионального спортсмена пока не известно.
Сердечный приступ у 32-летнего Кредера случился дома в ночь с 28 на 29 августа. Родные доставили его в больницу в Эйндховене, где выяснилось, что Кредер страдает воспалением сердечной мышцы. 6 сентября гонщику разрешили вернуться домой под наблюдение местного кардиолога.
«Трудно поверить, что две недели назад у меня случился сердечный приступ. Я снова могу гулять на улице и забочусь о своих детях шести и двух лет. Но мне нужно время, чтобы восстановиться.
Врачи не сказали, что мне больше нельзя заниматься велоспортом. Надеюсь, что смогу снова сесть на байк через одну-две недели, но о будущем ещё рано говорить. Хочу сначала выздороветь и наслаждаться жизнью. Я так рад, что всё ещё жив», — приводит слова Кредера NU.
За Cofidis Кредер выступает с прошлого года. В сезоне-2023 его последней гонкой был «Тур Польши» в августе.
- 13 сентября 2023
-
19:12
-
18:44
-
18:15
-
13:57
-
13:34
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:28
-
10:33
-
09:56
-
00:36
-
00:05
- 12 сентября 2023
-
23:07
-
22:54
-
21:39
-
21:23
-
21:12
-
20:00
-
19:43
-
19:02
-
18:18
-
15:22
-
14:48
-
14:44
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:14
-
12:41
-
12:00
-
10:06
-
09:51
-
09:38