Велогонщик из Нидерландов Кредер перенёс сердечный приступ

Велокоманда Cofidis сообщила, что гонщик из Нидерландов Уэсли Кредер досрочно завершил сезон из-за перенесённого две недели назад сердечного приступа. Сейчас ситуация находится под контролем, но его будущее как профессионального спортсмена пока не известно.

Сердечный приступ у 32-летнего Кредера случился дома в ночь с 28 на 29 августа. Родные доставили его в больницу в Эйндховене, где выяснилось, что Кредер страдает воспалением сердечной мышцы. 6 сентября гонщику разрешили вернуться домой под наблюдение местного кардиолога.

«Трудно поверить, что две недели назад у меня случился сердечный приступ. Я снова могу гулять на улице и забочусь о своих детях шести и двух лет. Но мне нужно время, чтобы восстановиться.

Врачи не сказали, что мне больше нельзя заниматься велоспортом. Надеюсь, что смогу снова сесть на байк через одну-две недели, но о будущем ещё рано говорить. Хочу сначала выздороветь и наслаждаться жизнью. Я так рад, что всё ещё жив», — приводит слова Кредера NU.

За Cofidis Кредер выступает с прошлого года. В сезоне-2023 его последней гонкой был «Тур Польши» в августе.