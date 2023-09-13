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Гандболистки ЦСКА одержали вторую победу на старте чемпионата России

Гандболистки ЦСКА одержали вторую победу на старте чемпионата России
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Завершился матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке обыграл новороссийскую «Черноморочку» со счётом 37:29.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Анастасия Кулак и Альбина Мурзалиева, на счету каждой из которых по шесть забитых мячей. Пять раз отличилась Юлия Козаченко. В составе «Черноморочки» восемь мячей на счету Юлии Хаврониной, семь – Натальи Никитиной.

Для ЦСКА это уже вторая победа на старте нового сезона, в котором армейский клуб защищает титул чемпиона России. «Черноморочка» начала сезон с двух поражений подряд.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Второй тур

ЦСКА (Москва) – «Черноморочка» (Новороссийск) — 37:29 (21:16).

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