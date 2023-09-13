Ниманн предложил раскритиковавшему его Крамнику провести совместный сбор

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн пригласил 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника на совместный сбор.

Поводом для этого поступка стали слова Крамника после двух партий со сменой фигур против Ниманна на Chess.com. Россиянину показалась настолько странной манера игры соперника в первой партии, что во второй Владимир подставился под мат, однако в ответ Ханс сдался.

«Здравствуйте, Крамник (на русском языке).

Во-первых, отмечу, что являюсь вашим большим фанатом и слежу за вашей шахматной карьерой. Вы были тем, на кого я равнялся в течение очень долгого времени.

Видел ваш недавний комментарий и подумал, что выходом из этой ситуации могло бы стать проведение совместного тренировочного сбора, где вы бы могли более детально оценить мой шахматный уровень. Был бы рад провести его так, как вам больше нравится – играть партии, рассматривать позиции. Вы могли бы узнать о нюансах моего «интересного стиля», о котором вы так много говорили.

Пожалуйста, дайте мне знать. Готов сделать это в любой момент, когда не занят на турнирах. В любое время и в любом месте. И, конечно, готов компенсировать вам потраченное на наставничество время. Обдумайте это, пожалуйста», – сказал Ниманн в ролике, опубликованном в его соцсетях.