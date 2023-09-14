Стало известно расписание четвертьфиналов Shanghai Masters 2023

Стало известно расписание четвертьфиналов пригласительного турнира по снукеру Shanghai Masters 2023. Матчи пройдут в четверг, 14 сентября, до шести выигранных фреймов.

Расписание четвертьфиналов Shanghai Masters 2023

9:00 (время московское)

Ронни О'Салливан — Джон Хиггинс

Марк Селби — Джадд Трамп

14:30

Фань Чжэнъи — Нил Робертсон

Роберт Милкинс — Люка Бресель

Shanghai Masters, который проходит с 11 по 17 сентября, — первый турнир WST в материковом Китае с 2019 года. Всего в соревнованиях участвовали 24 игрока, включая снукеристов из топ-16 мирового рейтинга. Все матчи вплоть до четвертьфинала включительно проходят до шести побед, полуфиналы – до десяти, а финал – до 11.

О'Салливан пытается выиграть этот турнир в четвёртый раз подряд. Главный приз для победителя в этом году составляет 210 тыс. фунтов стерлингов, а весь призовой фонд – 825 тыс. фунтов.