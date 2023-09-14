«Нью-Йорк Джетс» не будут убеждать Брэди вернуться в НФЛ, чтобы заменить Роджерса

«Нью-Йорк Джетс» не будут убеждать легендарного квотербека Тома Брэди вернуться в НФЛ, чтобы заменить травмированного Аарона Роджерса, сообщает New York Post.

Аарон Роджерс перешёл в «Джетс» минувшим летом, покинув «Грин-Бэй Пэкерс», где провёл всю свою многолетнюю карьеру. Но в первом же своём матче за новую команду против «Баффало Биллс» Аарон получил серьёзную травму, а именно разрыв ахиллова сухожилия, тем самым выбыв до конца сезона.

Том Брэди завершил свою карьеру по окончанию прошлого сезона. Летом 2022 года он уже объявлял о завершении карьеры, но в итоге вернулся в «Тампа-Бэй Бакканирс» на ещё один год.

Брэди является рекордсменом лиги по количеству выигранных Супербоулов — семь, среди которых шесть в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс».