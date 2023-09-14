Известный бодибилдер Нил Карри умер в 34 года

Известный бодибилдер и бывший участник турнира «Мистер Олимпия» Нил Карри скончался в возрасте 34 лет. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-тренер Карри Милош Сарцев.

Причины смерти спортсмена не сообщаются, однако в посте Сарцева до редакции указывалось, что Карри свёл счёты с жизнью.

«Совершенно шокирующая, душераздирающая новость — умер мой бывший спортсмен Нил Карри. Я лишился дара речи и полон боли. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и близким», — написал Сарцев.

Профессиональная карьера Карри началась на чемпионате мира 2017 года. Позже он участвовал в ряде крупных турниров, стал победителем соревнований New York Pro 2022 года и участником турнира «Мистер Олимпия» спустя шесть лет после начала карьеры.