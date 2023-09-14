Известный бодибилдер Нил Карри умер в 34 года
Поделиться
Известный бодибилдер и бывший участник турнира «Мистер Олимпия» Нил Карри скончался в возрасте 34 лет. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-тренер Карри Милош Сарцев.
Причины смерти спортсмена не сообщаются, однако в посте Сарцева до редакции указывалось, что Карри свёл счёты с жизнью.
«Совершенно шокирующая, душераздирающая новость — умер мой бывший спортсмен Нил Карри. Я лишился дара речи и полон боли. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и близким», — написал Сарцев.
Профессиональная карьера Карри началась на чемпионате мира 2017 года. Позже он участвовал в ряде крупных турниров, стал победителем соревнований New York Pro 2022 года и участником турнира «Мистер Олимпия» спустя шесть лет после начала карьеры.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09
-
20:41
-
20:24
-
19:12
-
18:44
-
18:15
-
13:57
-
13:34
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:28
-
10:33
-
09:56
-
00:36
-
00:05
- 12 сентября 2023
-
23:07
-
22:54
-
21:39
-
21:23
-
21:12
-
20:00
Партнерский контент