Испанская каратистка выразила надежду, что дело Рубиалеса приведёт к изменениям в спорте

Олимпийская чемпионка 2020 года испанская каратистка Сандра Санчес высказалась о сексистском скандале вокруг экс-президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженни Эрмосо на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин.

«Первым делом хочу поздравить игроков с победой на чемпионате мира. Это то, что необходимо подчеркнуть и о чём каждый должен говорить. Мне хотелось бы, чтобы подобных вещей не происходило, но они случаются. Футбол дал Рубиалесу известность, которая была бы немыслима в другом виде спорта. Эта ситуация должна заставить нас задуматься. Мне нравится, что в семьях появляются дискуссии на эту тему. Я общаюсь с братом, отцом и племянником, развиваю их, потому что думаю, что у нас есть установленная модель поведения, которую необходимо изменить, чтобы развиваться как общество.

Надеюсь, что ситуация с Рубиалесом повлечёт за собой изменения в спорте. Это не однодневное, изолированное дело. Когда возникают споры, мы видим, что в обществе есть что улучшать. Надеюсь, это приведёт к изменениям во всех федерациях, не только в футбольной», — приводит слова Санчес Mundo Deportivo.