ОКР намерен оказать финансовую поддержку спортсменам сборной России, пропускающим турниры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация намерена оказать финансовую поддержку спортсменам, которые пропускают международные соревнования из-за недопуска или по моральным соображениям.

«ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов. Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России — тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишён возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях. Либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы об осуждении СВО и не участвует в подобных мероприятиях», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, спортсмены из России отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.