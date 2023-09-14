Ронни О'Салливан вышел в полуфинал Shanghai Masters, где сыграет с Марком Селби

Английский снукерист Ронни О'Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, одержал победу в четвертьфинальном матче пригласительного турнира Shanghai Masters, где защищает титул.
На этой стадии турнира О'Салливан обыграл шотландского снукериста Джона Хиггинса со счётом 6:5. В другом четвертьфинале определился соперник англичанина по полуфиналу. Им стал английский спортсмен Марк Селби, уверенно обыгравший соотечественника Джадда Трампа со счётом 6:1.
Shanghai Masters, который проходит с 11 по 17 сентября, — первый турнир WST в материковом Китае с 2019 года. О'Салливан пытается выиграть этот турнир в четвёртый раз подряд. Главный приз для победителя в этом году составляет 210 тыс. фунтов стерлингов, а весь призовой фонд – 825 тыс. фунтов.
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