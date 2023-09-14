Регбист сборной Шотландии получил травму, упав на лестнице в отеле, и покинул КМ-2023

Регбист сборной Шотландии Дэйв Черри выбыл из строя минимум на 12 дней из-за повреждения, полученного в отеле.
Черри поскользнулся на лестнице в отеле, упал и получил травму головы. Позже у регбиста было диагностировано сотрясение мозга. Из-за повреждения Черри не сможет принять участия в ближайших матчах Кубка мира по регби — 2023, который проходит во Франции. Тренерский штаб принял решение снять Черри с турнира. Его место в команде займёт Стюарт МакИналли.
«Я крайне разочарован тем, что покидаю сборную с сотрясением мозга. Я получил огромное удовольствие от тренировок в национальной команде и матча с ЮАР. Хочу пожелать команде всего наилучшего и удачи в оставшейся части турнира», — приводит слова Черри RugbyPass.
В следующем туре группового этапа Кубка мира по регби сборная Шотландии сыграет с командой Тонга.
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