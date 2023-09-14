Поздняков — атлетам: соглашаясь на «нейтрализацию», становитесь заложником чужих интересов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях получения нейтрального статуса, которые предлагают российским и белорусским спортсменам международные федерации, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Самая важная для всех спортсменов сейчас тема – это полноценная соревновательная деятельность, в том числе на международном уровне, и те проблемы, с которыми они неизбежно сталкиваются ввиду её отсутствия или же дополнительных, назовём это так, параметров и условий, выдвигаемых международными федерациями.

Прекрасно понимаю спортсменов, которые хотят и стремятся выступать на международных стартах, представлять свою страну и бороться за честь России. Каждый имеет право сделать свой моральный выбор. Но нужно понимать, что, соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником чужих интересов.

Сегодня большинство спортсменов по-прежнему безосновательно лишены возможности выступать на международных стартах. А те, кому эту возможность якобы предлагают, должны отказаться от флага и гимна своей страны, национальной принадлежности, гражданских прав, обязанностей и так далее. То есть, по сути, сдать тест на молчаливое согласие с «внешней волей». И соблюдать это согласие на протяжении неограниченного периода времени.

На деле – мы видим дискриминацию по паспорту, по гражданству и национальному признаку. Мы видим, и весь мир это видит!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.