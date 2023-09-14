Поздняков — атлетам: соглашаясь на «нейтрализацию», становитесь заложником чужих интересов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях получения нейтрального статуса, которые предлагают российским и белорусским спортсменам международные федерации, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«Самая важная для всех спортсменов сейчас тема – это полноценная соревновательная деятельность, в том числе на международном уровне, и те проблемы, с которыми они неизбежно сталкиваются ввиду её отсутствия или же дополнительных, назовём это так, параметров и условий, выдвигаемых международными федерациями.
Прекрасно понимаю спортсменов, которые хотят и стремятся выступать на международных стартах, представлять свою страну и бороться за честь России. Каждый имеет право сделать свой моральный выбор. Но нужно понимать, что, соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником чужих интересов.
Сегодня большинство спортсменов по-прежнему безосновательно лишены возможности выступать на международных стартах. А те, кому эту возможность якобы предлагают, должны отказаться от флага и гимна своей страны, национальной принадлежности, гражданских прав, обязанностей и так далее. То есть, по сути, сдать тест на молчаливое согласие с «внешней волей». И соблюдать это согласие на протяжении неограниченного периода времени.
На деле – мы видим дискриминацию по паспорту, по гражданству и национальному признаку. Мы видим, и весь мир это видит!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
- 14 сентября 2023
-
18:46
-
18:35
-
18:00
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
15:40
-
14:12
-
13:57
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09
-
20:41
-
20:24
-
19:12
-
18:44
-
18:15
-
13:57
-
13:34
-
13:15
-
12:57