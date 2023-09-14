Глава ОКР: задача в том, чтобы отменить нынешние бессовестные рекомендации для спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, в чём видит задачу возглавляемой им организации в период отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также их возвращения к стартам на жёстких условиях нейтральности.
«Наша позиция последовательна и предельно проста. Рассматриваемые рекомендации и критерии не только носят очевидно дискриминационный характер, нарушают все возможные основы международного права, Устава ООН и Олимпийской хартии. Они ещё и не работают, не несут никакого практического смысла для спортсменов.
Единственный логичный, законный и приемлемый путь – помочь международному спорту вернуться в исходную точку, где у всех спортсменов равные права и обязанности. Никаких специальных условий и параметров (для россиян и белорусов).
Наша общая задача как раз и состоит в том, чтобы отменить нынешние бессовестные рекомендации, показать, что они нерабочие и являются лишь очередным препятствием для выступления спортсменов», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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