Робертсон сыграет с Бреселем в полуфинале Shanghai Masters 2023 по снукеру

На пригласительном турнире по снукеру Shanghai Masters 2023 завершились два четвертьфинала вечерней программы соревнований. Австралиец Нил Робертсон разгромил представителя Китая Фань Чжэнъи со счётом 6:1. Действующий чемпион мира бельгиец Люка Бресель нанёс поражение англичанину Роберту Милкинсу со счётом 6:3.

За выход в финал Робертсон и Бресель сыграют друг с другом. Первую полуфинальную пару ранее сегодня образовали англичане Ронни О'Салливан и Марк Селби.

Shanghai Masters, который проходит с 11 по 17 сентября, — первый турнир WST в материковом Китае с 2019 года. Всего в соревнованиях приняли участие 24 игрока, включая многих снукеристов из топ-16 мирового рейтинга. Все матчи вплоть до четвертьфинала включительно проходили до шести побед, полуфиналы – до десяти, а финал – до 11.

О'Салливан пытается выиграть этот турнир в четвёртый раз подряд. Главный приз для победителя в этом году составляет £ 210 тыс., а весь призовой фонд – £ 825 тыс.