В ОКР предположили, почему МОК не разрешил россиянам выступить на Азиатских играх

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх.

Олимпийский совет Азии ещё в конце января предложил россиянам и белорусам выступить на Азиатских играх, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Однако официальное приглашение так и не было получено из-за запрета со стороны МОК.

«Олимпийский совет Азии предложил начать процесс возвращения российских и белорусских спортсменов на своём континенте. Мне сложно сказать, что происходило на Олимпийском саммите, на котором были приняты последние рекомендации МОК, по сегодняшний момент. МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии и, соответственно, не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Надежды абсолютно нет. Игры начинаются 23 сентября, приглашение не получили ни мы, ни белорусы», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».