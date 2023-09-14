Ронни О'Салливан обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Shanghai Masters

Английский снукерист Ронни О'Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, записал обращение к болельщикам после выхода в полуфинал пригласительного турнира Shanghai Masters, где защищает титул.
В четвертьфинале О'Салливан обыграл шотландского снукериста Джона Хиггинса со счётом 6:5. За выход в финал Ронни сыграет с соотечественником Марком Селби.
«Да, довольно безумная игра сегодня, Джон сыграл несколько хороших вещей, не давал мне покоя довольно долго. Мне просто пришлось держаться, я очень доволен тем, как мы в конце сыграли, и да, я просто хочу сказать спасибо фанатам за поддержку, приятно выйти в полуфинал, жду его», — сказал О'Салливан в ролике, опубликованном в его соцсетях.
Shanghai Masters, который проходит с 11 по 17 сентября, — первый турнир WST в материковом Китае с 2019 года. О'Салливан пытается выиграть этот турнир в четвёртый раз подряд. Главный приз для победителя в этом году составляет £ 210 тыс., а весь призовой фонд – £ 825 тыс.
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