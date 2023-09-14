Нейтральных российских скейтбордистов допустили на международные старты с 1 января

Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, проводимые под эгидой World Skate с 1 января 2024 года, сообщается на сайте организации.

При этом российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе при полном соответствии критериям, которые будут разработаны в ближайшее время.

В решении исполкома World Skate подчёркивается, что организация уважает права всех спортсменов, независимо от их национальности, и выступает против дискриминации. Также уточняется, что участие российских и белорусских спортсменов в олимпийской квалификации не гарантирует им выступления на Играх в Париже, так как решение об этом является прерогативой МОК.