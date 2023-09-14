Миронов: ОКР — структура без будущего. Её нужно реформировать и обновлять

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов высказался о необходимости расформировать за ненадобностью Олимпийский комитет России и создать вместо него структуру, которая будет готовить российских спортсменов к Играм дружбы и другим неполитизированным международным соревнованиям.
«Не первый год идёт дискуссия о целесообразности участия российских спортсменов в соревнованиях под эгидой подвластных русофобам МОК и международных спортивных федераций. Но Владимир Путин, мне кажется, накануне дал исчерпывающий ответ на все вопросы: эти структуры извратили идею олимпизма и им на смену придут другие, неполитизированные объединения, которые их и похоронят. Так и есть – свято место пусто не бывает. Тогда зачем, спрашивается, нам цепляться за призрачный шанс, чтобы вернуться в эту чумную «олимпийскую семейку»?
Ясно, что ОКР в его нынешнем виде – структура без будущего. Её нужно реформировать и обновлять, в том числе кадрово. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в мировом спорте и новые перспективы для российских спортсменов. К сожалению, действующие руководители ОКР пребывают в иллюзиях относительно МОК, хотя сами страдают от этой русофобской организации, которая их выдавливает из своих рядов. Нужны ли такие унижения нашей стране и нашим спортсменам? Однозначно – нет. Кто хочет унижаться, пусть делает это в частном порядке», — приводит слова Миронова сайт партии.
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